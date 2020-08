Solskjaer: “Europa League grande opportunità di vincere un trofeo”

Alla vigilia della sfida contro il Copenaghen, l’allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha parlato dell’Europa League, che fin dall’inizio della stagione per il club è stata “una grande opportunità per vincere un trofeo”. “È anche un’opportunità per i nostri giovani. Siamo in un periodo strano in questo momento, senza precedenti, dobbiamo sfruttarlo al meglio e se riusciamo ad arrivare in semifinale e finale significherebbe molto per la societa’, i giocatori e i tifosi. Dobbiamo solo trarre il meglio da una situazione difficile”, ha sottolineato in conferenza.

(Fonte: repubblica.it)