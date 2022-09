Spalletti: “Voglio vedere il Napoli visto contro il Liverpool. A fine stagione…”

"Infortunio Osimhen? Dispiace non averlo a disposizione, ma capita. Raspadori e Simeone sono calciatori che possono sostituirlo, forniranno una grande prestazione. Lo Spezia? Dobbiamo avere una concentrazione corretta per quello che è l'obiettivo, e non solo sul nome dell'avversario. Contano solo i 3 punti per scrivere pagine importanti e raggiungere il quarto posto. Gotti ha fatto bene ovunque, lo conosco bene. E' bravo a creare questa densità come riferimento sull'uomo e ripartire forte in contropiede. Non dobbiamo concedere una sola occasione, serve intensità. Voglio vedere il Napoli che ha affrontato il Liverpool per seminare un carattere e per raccogliere un destino a fine stagione".