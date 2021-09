Spalletti: “Napoli-Juve? Sfide che sognavo da bambino. Anguissa titolare”

Le parole del tecnico toscano in conferenza stampa alla vigilia del delicato impegno di campionato del suo Napoli

Daniele Vitiello

"Anguissa? Domani lui gioca perché è pronto per giocarla, per cui lui sarà titolare". Questo l'annuncio di Luciano Spalletti nella conferenza stampa di oggi alla vigilia di Napoli-Juventus. Il tecnico ex Inter ha presentato la sfida del Maradona: "Chi ha sognato il pallone fin da bambino come me sognava queste grandi sfide, queste partite, il gusto della rivalità, il gusto della sfida importante. E' ciò che anche i calciatori, essendo calciatori del Napoli, vogliono fare, andare a giocare. Siamo nella situazione ottimale, quella che abbiamo sempre sognato".

Ha sentito Osimhen ed Ospina sui rientri?

"Con i voli transoceanici qualche problema per le società viene fuori. Il presidente mi trova d'accordo quando dice che questa cosa andrebbe messa a posto. Sarà una giornata di campionato che penalizzerà delle squadre. E' un po' come quando vai a teatro e non trovi i migliori attori a fare le scene. Penso che questo sia un aspetto per cui vanno prese delle decisioni, bisogna trovare delle soluzioni diverse per questo problema. Noi sappiamo un po' tutto di tutti, ma dobbiamo rivederle queste cose. Com'è successo alla Juventus, dobbiamo renderci conto all'ultimo momento di quello che sarà il nostro scenario".

Napoli-Juventus da Scudetto per Allegri, pensiero reale o per scaricare pressione?

"E' un pensiero reale perché Allegri conosce bene quell'ambiente lì. E poi basta vedere i risultati degli ultimi anni. Quando fai parte della Juventus l'obiettivo deve essere quello. Secondo me ha detto la verità".

