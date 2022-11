Spalletti: “Scudetto? Ci sono 6 concorrenti. Vittorie tutte sofferte, dico grazie a tutti”

A DAZN, l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha commentato così la vittoria per 3-2 di oggi contro l'Udinese

A DAZN, l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha commentato così la vittoria per 3-2 di oggi contro l'Udinese:

“La vittoria più sofferta? Le vittorie sono tutte sofferte, anche quella di oggi alla fine. Voglio ringraziarli di tutte le vittorie che hanno fatto, una prima parte di campionato stratosferica, ci siamo impegnati tutti, siamo un gruppo bellissimo, lo dovevo a tutti questo ringraziamento. Oggi fa notizia un mezzo inciampo di Kim perché finora è stato un marziano. Qualche palla dovrà sbagliarla, se no diventa impossibile, le ha giocate tutte lui, tutte, dalla prima all’ultima. Per mentalità e disponibilità la squadra è eccezionale, diventa facile stimolarli, lo fanno da soli praticamente. Se accettano di essere i titolari dei 30 minuti a volte, il mio compito è facilitato. Di concorrenti ce ne sono 6, tutte vicinissime, bastano due partite per crearti problemi".