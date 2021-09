Spalletti: “Gara importante per noi, ma anche per l’Udinese: può andare in testa”

L'allenatore del Napoli ha parlato così a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida in programma contro l'Udinese

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Udinese-Napoli, Luciano Spalletti ha parlato così a Sky Sport: "Gara importante per andare in testa da soli? Ha poco senso per ciò che rappresenta per me, se c’è sentimento c’è un piacevole ricordo: ho trovato a Udine una città equilibrata, persone e tifosi che sapevano come comportarsi allo stadio, un proprietario capace di fare bene il suo lavoro e sono stato agevolato all’inizio della mia carriera.