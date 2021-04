CorSera – Squalifica Ibrahimovic, ecco perché il Milan non farà ricorso

L'attaccante è stato fermato dal giudice sportivo per un turno dopo l'espulsione di sabato scorso

Il cartellino rosso ricevuto dall'arbitro Maresca nel secondo tempo di Parma-Milan costerà a Zlatan Ibrahimovic un turno di stop. L'attaccante svedese non scenderà in campo al Meazza contro il Genoa e non ci sarà alcun ricorso da parte del club rossonero. Spiega il Corriere della Sera: "In assenza dei tempi tecnici necessari, il Milan è impossibilitato a fare ricorso pur nutrendo la convinzione che l’attaccante non abbia offeso il direttore di gara. Del resto, anche il giudice Mastrandrea che a fronte di un rosso diretto avrebbe potuto esprimersi con una sentenza più dura, ha evitato che il club ricorrendo in appello potesse produrre prove audio a difesa. Sconfessando magari lo stesso fischietto".