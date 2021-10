Stampa – Roma, l’1-6 ha il volto di Mou: disfatta storica. Col Bodo 117 mln di differenza

Il quotidiano La Stampa attacca duramente Mourinho e la Roma dopo la disfatta contro il Bodo/Glimt, in Norvegia, in Conference League

"L’analisi è in realtà una denuncia sulla povertà di alternative e sulle difficoltà del turnover, c’è un filo di verità ma non può essere appiglio: non stavolta, non davanti a una disfatta che rimarrà scolpita nella storia, perché è vero che la Roma in Europa ha conosciuto altre serate nerissime, ma almeno aveva di fronte Manchester United e Bayern Monaco, non una banda di norvegesi due volte increduli, prima di sfidare lo Special One e poi di rifilargli un’umiliazione senza precedenti: mai in 1008 panchine ufficiali, aveva perso con tali dimensioni, perfino lo 0-5 di undici anni fa con il Real Madrid al Camp Nou, tra valore del Barcellona e trappole del Clasico, scolora".