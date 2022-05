Suma, bel gesto: “I cori di insulti dei giocatori del Milan non vanno bene, abbiamo sbagliato”

Mauro Suma, intervenuto a Telelombardia, ha commentato i cori di insulti da parte dei giocatori del Milan nei confronti dell'Inter

Mauro Suma, intervenuto a Telelombardia, ha commentato i cori di insulti, reiterati, da parte dei giocatori del Milan nei confronti dell'Inter (tutta) e soprattutto di Hakan Calhanoglu. Suma, in studio, ha ammesso candidamente l'errore: "Quello non va bene e ho avuto già modo di dirlo. Non mi è piaciuto e non va bene. Al di là dell'errore nostro, di aizzare i tifosi a insultare Calhanoglu, Calhanoglu si è comportato molto male con il Milan e con i suoi compagni di squadra. Umanamente si è comportato molto male. Ma i cori dei giocatori del Milan sono sbagliati, su quello non c'è dubbio. Hanno sbagliato. Bisogna stare attenti a queste cose e bisogna migliorare, miglioreremo", ha commentato Suma.