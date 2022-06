Suma: “Milan su Dybala bufala totale. E’ fake news allo stato puro”

Mauro Suma, nel corso del suo editoriale per Milannews, ha bollato come fake news il possibile inserimento del Milan su Paulo Dybala

Mauro Suma, nel corso del suo editoriale per Milannews, ha bollato come fake news il possibile inserimento del Milan su Paulo Dybala, obiettivo dichiarato dell'Inter ormai da tempo.

"Notarelle. Con tutto il rispetto per Dybala, il Milan o un pezzo di Milan su Dybala è una bufala totale. Fake allo stato puro, come le presunte ricostruzioni bahreiniane dove basta la dimostrazione che una telefonata ricevuta è stata spacciata per un viaggio, per stanare l'assurdità della lettura della vicenda", ha commentato Suma.