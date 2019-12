Supercoppa, fallaccio di Matuidi. Palmeri: “Var assurdo, rosso evidente. E perché se…”

Polemiche durante la Supercoppa tra Lazio e Juve: un fallaccio di Matuidi su Luis Alberto non è stato punito con il cartellino rosso. Sui social, ovviamente, il dibattito è stato subito infuocato. Tancredi Palmeri interviene così.

“Rivisto ora il replay del fallo di Matuidi con la camera opposta: è proprio ancora più chiaro come fosse da espulsione. Davvero assurdo che il Var non abbia chiamato a rivederlo (e perché se ha dato ammonizione come adesso sembra, il gioco è ripreso con una rimessa dal fondo?!?)”