Tacchinardi: “Juve, presto per criticare Allegri. Allenatore top non basta”

L'ex Juventus ha parlato dell'andamento dei bianconeri in queste prime fasi di stagione

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato del deludente avvio di stagione dei bianconeri. Queste le sue parole a TMW: "Secondo me diamo ad Allegri delle attenuanti. E' normale che se tra due mesi vediamo la stessa Juventus di oggi lo si può criticare. Oggi però è presto, anche se la Juve non mi sta piacendo. Fa fatica nei secondi tempo, non ha ancora identità e mentalità. Ma non credo che sia colpa di un tecnico arrivato ora dopo diverse difficoltà presenti. La spia si è accesa, ma se tra un mese o due vediamo la stessa Juventus lo si può criticare, ora no".