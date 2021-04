Tacconi: “Inter, Handanovic parava, non vinceva e si arrabbiava. Quest’anno…”

L'ex portiere della Juventus ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport del futuro della porta bianconera e non solo

“Il portiere va come va la squadra, è un riflesso psicologico. Un esempio è Handanovic che fino a quest’anno non vinceva niente, parava e si arrabbiava. In questa stagione ha fatto qualche errore ma l’Inter è primo in classifica”.