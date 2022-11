Terremoto Juventus, Brambati: “Mi sorprende una cosa. Agnelli? La proprietà…”

"Sulle plusvalenze la giustizia sportiva si è già espressa. Andrebbero incriminate anche le società con cui si fanno le plusvalenze, nel caso. Sul falso in bilancio riguarda gli stipendi e le mensilità cadute nel periodo della pandemia. La proprietà, secondo me, ha deciso di prendere la palla al balzo e ha chiesto a tutti di dimettersi per difendersi al meglio dalle accuse che gli sono piovute addosso e ricostruire l'immagine delle Juventus, che era stata rovinata anche dai casi Suarez e Superlega. In più di una occasione la proprietà credo abbia storto il naso su certe cose".

"Giusto. Io so che il falso in bilancio deriva dalla comunicazione non avvenuta sulle quattro mensilità che sono state promesse di essere spalmate ai giocatori negli anni a seguire, cosa che non è stata comunicata. Quando sono stati sentiti due calciatori, in scadenza di contratto, questi avrebbero ammesso di aver fatto questa scrittura privata e non sono stati rinnovati. Io sono sorpreso delle tempistiche, ma le cose erano già uscite e in tanti hanno pensato che il tempo di Andrea Agnelli fosse finito, già dopo il caso Suarez, la Superlega, le plusvalenze e il caso Prisma era normale che la proprietà prendesse delle decisioni".