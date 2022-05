Tomori: “Ora vogliamo la seconda stella. Con l’Inter la partita della svolta. Lautaro…”

Fikayo Tomori, intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato così dello Scudetto vinto dal Milan

È d’accordo con quello che si dice, ovvero che il Diavolo non era la squadra più forte, ma è stata la squadra che meritava di più lo scudetto?

«In realtà noi sapevamo sin dall’inizio di essere forti e che potevamo vincere. Quando sono arrivato, un anno e mezzo fa, eravamo primi in classifica e avevamo come obiettivo un posto in Champions. L’abbiamo raggiunto, ma senza prenderci lo scudetto. E’ stato naturale, quindi, cominciare questa nuova annata con il proposito di portare a casa un trofeo. Ripeto è una sensazione bellissima. E mi fa ancora più piacere, perché qui mi trovo alla grande. Mi riferisco alla società, ai miei compagni e pure alla città».