Tonali: “Lo scudetto è un obiettivo del Milan. Se giochi così a Bergamo…”

Le parole del centrocampista rossonero ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sull'Atalanta

Sandro Tonali, in gol questa sera in Atalanta-Milan, ha commentato la vittoria dei rossoneri ai microfoni di DAZN: "Dopo il 2-3 ci siamo spaventati, ma ormai era finita. Abbiamo fatto un'ottima partita. Siamo andati forti nonostante un po' di stanchezza dopo la Champions League. Abbiamo dato tutto in campo e siamo soddisfatti per questa vittoria. Il gol? Ho segnato contro una grandissima squadra che significa tanto per me e lo porterò dentro per sempre. Se vieni a Bergamo e giochi una partita del genere vuol dire che sei sulla strada giusta. Scudetto? Non parliamo di queste cose, ma è un obiettivo del Milan".