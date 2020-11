RIVALI/ Torino, Giampaolo: “Oggi follia assoluta. Non c’è nessuna giustificazione”

Altro passo falso per il Torino di Marco Giampaolo. Ai microfoni di Sky Sport, l’ex allenatore del Milan, ha commentato la rocambolesca sconfitta per 4-3 subita contro la Lazio: “E’ stata una follia assoluta. Non c’è tecnica, né tattica che tenga, è solo una gestione mentale. Nelle ultime tre partite abbiamo raccolto un solo punto, non c’è nessuna giustificazione. Follia assoluta. Bisogna capire il momento. Abbiamo bisogno di punti, ma serve uno step by step per uscirne fuori. Siamo in crescita, ma non possiamo regalare punti così. Non è giustificabile”.