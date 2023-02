Torino, Juric: “Derby con la Juventus? A volte vince il più debole. Vogliamo provarci”

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby con la Juventus. Queste le sue considerazioni: "Abbiamo fatto una buona settimana e recuperato qualcuno, alzando il livello di altri. Penso che siamo pronti. Come organici siamo diversi, ma a volte vince chi è più debole con entusiasmo, voglia e grinta. Vogliamo provarci, anche se con il Di Maria dell'ultimo mese è difficile: è complicato difendere su di lui, speriamo di limitarlo. E' tutto l'anno che siamo al massimo, senza cali. C'è qualche giocatore come Ilic che ha ancora tanto davanti a sè, è arrivato in condizioni non buone e da un infortunio non curato bene. Se alziamo lo stato dei singoli, ci alziamo come squadra. Formazione? Non ci saranno grandi sorprese"-