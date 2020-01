Travaglio: “Questo può davvero essere l’anno della Juve che perde lo scudetto. L’Inter è…”

“Elezioni anticipate? Spero di no, ma visto che sono tutti matti è anche possibile di sì. Lo scudetto? Non ricordo campionati degli ultimi anni in cui si arrivasse al giro di boa con le prime due così vicine. Se c’è una stagione in cui la Juve potrebbe non vincere lo scudetto è questa. Poi magari lo vince lo stesso, però erano molti anni che non incontrava un un rivale tenace e all’altezza come l’Inter“.

Marco Travaglio, ospite di Otto e mezzo, risponde così alle domande di Lilli Gruber sull’anno appena iniziato. Il giornalista è dichiaratamente juventino, anche se spesso le sue dichiarazioni sulle vittorie poco limpide dei bianconeri hanno fatto storcere il naso ai tifosi.