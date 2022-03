Roma-Atalanta: 1-0. Marino: “Vogliamo restare attaccati al treno CL”

Il direttore generale del club bergamasco ha parlato al posto di Gasperini che ha scelto di non commentare la sconfitta per 1-0

«A Roma non è facile fare certi numeri. Non abbiamo capitalizzato per quanto creato, potevamo meritare qualcosa di più per come abbiamo giocato». Umberto Marino, dirigente dell'Atalanta, ha commentato la sconfitta contro la Roma al posto di mister Gasperini:

L'EL è una quasi CL a questo punto con avversarie forti in stadi bellissimi. Ci teniamo e vogliamo rimanere aggrappati al treno della CL o dell'EL in campionato. Dovremmo avere un po' di fortuna in più, con episodi che ti fanno portare a casa partite anche su campi difficili come quello di Roma. C'è mancato poco oggi per fare risultato. Gasperini per sua scelta preferisce non parlare.