Tudor: “L’Inter ha dominato nel primo tempo, era molto motivata”

Igor Tudor, dopo la sconfitta subita a San Siro contro l'Inter, ha parlato della gara ai microfoni dei giornalisti di DAZN. Queste le parole del tecnico del Verona: «Primo tempo dominato dai nerazzurri e due a zero completamente meritato. Sono stati sicuramente più bravi e più veloci, erano molto motivati. Nel secondo tempo meritavamo un gol ma non siamo riusciti a farlo».

Ci vuole motivare. Se giochiamo come nel primo tempo sarà difficile. Non si gioca sempre uguale, ma loro sono entrati alla grande in partita facendo le cose che sono bravi a fare. Giocando da dietro, sulle seconde palle e noi non bene, nei primi 45 minuti.

-Poi avete trovato coraggio, cosa hai detto ai tuoi all'intervallo?

Abbiamo parlato apertamente come sempre. Loro nel primo tempo andavano a mille, se una squadra con quelle doti va a mille fai fatica. Devo ancora capire perché non correvamo a cento noi, nel primo tempo non c'è stata gara. Poi siamo arrivati diverse volte davanti, meritavamo un gol per riempire la gara. A San Siro non è facile. Guardiamo avanti.

-Movimenti dei quinti e quelli di Calhanoglu vi hanno messo in difficoltà. Dei tuoi giocatori chi ha il passo per stare in un club come l'Inter?

Ci sarà tempo per parlare di questo, ci sono ragazzi forti che possono migliorare tanto. Sicuramente i tagli e le giocate da dietro, la pressione a uomo, di questo sono tra i migliori in Italia e anche in Europa. Sono cose provate e se non prendi il primo duello è un problema, se non prendi la seconda palla è ancora peggio. Sembrava oggi avessero una gamba diversa dalla nostra. Come ho detto prima devo ancora vedere perché non eravamo noi sul pezzo.

-Ilic che giocatore può diventare?

È un 2001, un giocatore di cui si parla poco. Ha qualità e doti, ha corsa e qualità. Deve fare un anno o due di crescita e poi potrebbe giocare in un grande club.

