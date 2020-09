Van Gaal: “Perché la Juve non ha vinto la Champions? Non basta Ronaldo. Scettico su Pirlo”

Perché la Juve non ha ancora vinto la Champions? A questa domanda ha risposto Louis Van Gaal, a margine del conferimento del premio ‘Fair Play Menarini’ 2020 e ha detto: «Perché deve tornare a tirare meglio i rigori rispetto alle squadre avversarie. E poi non basta solo Ronaldo. Serve un’idea di calcio collettiva, un’organizzazione di gioco di squadra. Pirlo? Per me è stato il calciatore italiano più forte ma sul suo incarico da tecnico sono scettico visto che ancora non l’ho mai visto allenare una squadra. Se saprà trasferire ai suoi giocatori metà del suo talento il mio scetticismo finirà. La Juve si prende un rischio, ma è giusto così».

(Fonte: repubblica.it / agenzie)