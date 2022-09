Vaciago (TS): “Ecco perché l’esonero di Allegri non risolverebbe i problemi della Juve”

"Non è solo colpa di Allegri, sono evidenti anche le responsabilità dei giocatori. E non è detto che l’esonero del tecnico, auspicato da una sempre più larga maggioranza dei tifosi, sia la soluzione a tutti i problemi della Juventus. Ma è necessario che qualcuno faccia qualcosa e in fretta, la stagione sta deragliando dopo appena sei partite di campionato e due di Champions League, entrambe perse, stabilendo un nuovo record negativo per la storia della Juventus. Ma al netto di situazioni che possono essere ancora raddrizzabili (in Champions però serve un mezzo miracolo a questo punto), lascia sgomenti vedere una Juventus così brutta, spaurita, spompa, senza carattere".