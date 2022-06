Venerato: “Mertens? No al gesto d’amore per il Napoli. Titoli di coda tristi”

L'attaccante belga è vicino all'addio con il club azzurro dopo una lunghissima parentesi all'ombra del Vesuvio

Ciro Venerato, uomo mercato di Rai Sport, ha parlato del rapporto ormai vicino alla separazione tra il Napoli e Dries Mertens, in passato cercato anche dall'Inter. Questo l'aggiornamento: "De Laurentiis aveva chiesto ai suoi giocatori di non pensare troppo alla vil pecunia ma le risposte sono state decisamente magre. Il presidente chiedeva un gesto d'amore a Mertens che non è arrivato. Titoli di coda tristi per una storia calcistica meritevole di ben altro epilogo".