Verona-Milan, una domanda fa infuriare Juric: “Così mi viene voglia di insultarvi”

Il tecnico del Verona non ha gradito una particolare critica che gli è stata mossa in conferenza stampa: la sua squadra non ha sottovalutato il Milan.

Redazione1908

Il Verona visto in campo contro il Milan ieri pomeriggio ha fatto discutere per l'approccio poco aggressivo, lontano da quello dimostrato in altre occasioni e contro grandi squadre. Il tecnico Juric, però, ha respinto le critiche al mittente. E lo ha fatto con una reazione feroce.

La reazione di Juric

"Quando mi fai una domanda così, mi viene voglia di insultarti, è una mancanza di rispetto. Il Milan, in grande difficoltà, ha dimostrato di esserci superiore. E se guardo tutto il campionato dico tanta roba: non mi viene da parlare di sottovalutazione, è come accusare i miei giocatori di aver pensato di essere superiori”, ha risposto il tecnico del Verona sbottando in conferenza stampa, in risposta alla domanda se la sua squadra avesse sottovalutato il Milan.