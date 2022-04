Setti: “Mascetti? Fasce in hotel, chiedo scusa ai tifosi. Inter? Se non metti pressione…”

Il presidente nel post gara è intervenuto ai microfoni di DAZN per un messaggio ai tifosi gialloblù

Maurizio Setti, presidente del Verona, ha lasciato un messaggio ai tifosi del Verona rispetto ad un problema tecnico avuto dalla società sulla fascia non indossata dai giocatori dopo la scomparsa di Mascetti. «Il lutto al braccio non ce l'avevamo nel primo tempo. Abbiamo dimenticato le fasce in hotel. Abbiamo cercato di rimediare ma fino alla fine del primo tempo non siamo riusciti ad avere la fascia del lutto al braccio. Volevamo chiedere scusa ai nostri tifosi e a tutta la città».