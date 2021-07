L’ex vice di Conte: “Giroud suo pupillo, difficile vederlo con Ibra. Al Milan…”

Le considerazioni di Angelo Alessio ex collaboratore del tecnico pugliese ai temi del Chelsea

"Giroud è stato un giocatore fortemente voluto da Antonio al Chelsea, così come un elemento fondamentale per il nostro tipo di gioco".

"Olivier è un attaccante di grande esperienza, dotato di una buona tecnica e fortissimo di testa. Il Milan si è assicurato un ottimo calciatore, ha fatto un grande acquisto. Per me può continuare a segnare e far segnare anche in Serie A".