Repubblica – Napoli si attacca al protocollo Lega e si concede ‘vizio morale’

Il club di De Laurentiis ha mandato in campo Rrahmani, Zielinski e Lobotka inizialmente fermati dall'ASL campana

Il Napoliieri alla fine ha giocato comunque e hanno giocato anche Amir Rrahmani, Piotr Zielinski, Stanislav Lobotka contro la Juventus. Il club di De Laurentiis si è attaccato al protocollo sportivo per mandare in campo i tre "che alla vigilia erano stati messi precauzionalmente in quarantena, per i loro contatti diretti con positivi prima della gara". Ora i tre "potrebbero essere adesso passibili di una ammenda amministrativa, per la loro violazione dell’isolamento disposto dall’autorità sanitaria campana". Il codice anti-covid della Lega invece ha permesso ai tre di giocare "visto che la bolla, per evitare i contatti del gruppo squadra con l’esterno, è stata rispettata".