«Non c'è problema, la gente parla e io ho imparato. quando fai gol sei il migliore, quando non segni sei il peggiore. Una cosa normale, ma sta a me rispondere sul campo, lo farà sicuramente. Ci sono gare in cui hai meno chance. La gente si aspetta da me che io risolva le partite, è normale. So che sto dando il cento per cento in campo e non ho rimpianti se va bene o male. Quando una punta non segna è più difficile ma non ci sono problemi. L'unica cosa che conta è che la Juve abbia vinto. Non so quanti gol farò quest'anno, quello che arriverà del campo mi renderà conto. L'ho già detto, quello che conta è che la Juve vinca perché è quello a cui è abituata questa squadra», ha aggiunto il giocatore bianconero.