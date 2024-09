La Juventus - 9 gol fatti, 0 subiti - vola in testa alla classifica con 12 punti, a +1 su Torino, Milan e Inter

Dopo 3 0-0 consecutivi in campionato, la Juventus ritrova il successo. La squadra di Thiago Motta batte 3-0 il Genoa a Marassi al termine di un match, giocato a porte chiuse, dai due volti.

Dopo un primo tempo con 0 tiri in porta per entrambe, la Juve la sblocca al 48' con un rigore di Vlahovic per fallo di mano di De Winter. Vlahovic trova la doppietta personale al 55' con un diagonale che batte Gollini. Nel finale arriva anche il 3-0 di Conceicao.