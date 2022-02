La Juventus tesse la tela per Zaniolo. 40 mln la valutazione. La Roma…

Il giocatore giallorosso non ha ancora rinnovato ma sta bene nella capitale. In caso di partenza, preferirebbe una meta italiana

La Juventus pensa a Zaniolo per rinforzare il suo centrocampo. Lo scrive TuttoSport in un articolo pubblicato questa mattina. "Il puzzle è ancora da costruire, però i contatti proseguono e l’ottimismo cresce. Il 22enne azzurro, già vicino ai bianconeri in passato, non solo è il primo nome della lista, ma in questo momento è la pista più concreta. Soprattutto perché l’ex Inter non ha ancora rinnovato il contratto con la Roma (scadenza 2024). Seppur ufficialmente i giallorossi non considerino il figlio d’arte in vendita, è sempre più forte la sensazione che Zaniolo in estate possa essere sacrificato in nome del bilancio e di un maggior margine di manovra nella campagna acquisti. La valutazione di 40 mln non sembra spaventare a priori la Juventus. Il giocatore sta bene a Roma, ma in caso di cessione preferirebbe una meta italiana".