Sky – Zaniolo, la Roma pensa alla cessione per super plusvalenza. Dall’Inter…

La società giallorossa pensa alla possibile vendita del calciatore in estate per un mero ragionamento economico

La Roma valuta i suoi conti, mancano i ricavi e gli introiti specie se la squadra non si qualificasse in Champions. In chiave estiva quindi si ragiona sulla cessione di Zanioloper eventualmente finanziare la rosa del futuro. A Skysport spiegano che il centrocampista non è intoccabile. Sul giocatore non ci sono perplessità a livello tecnico o fisico ma si cercherà di arrivare ad un ricavo.