Sky – Roma, nuovo stop per Zaniolo: i tempi di recupero dopo gli esami

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Nicolò Zaniolo dopo il problema muscolare accusato ieri nei 16' giocati in Conference League. Come riferisce Sky Sport, gli esami strumentali a cui si è sottoposto lo obbligano a uno stop di 4-5 giorni per il problema al flessore. Zaniolo dovrà osservare un periodo di riposo assoluto seguito da terapie. Dopo di che si valuteranno le sue condizioni e solo a quel punto Jose Mourinho capirà se riuscirà a convocarlo per la sfida contro l'Atalanta del 18 dicembre. L'ennesimo problema fisico del travagliato inizio di stagione del giocatore della Roma.