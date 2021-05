Caressa e Zazzaroni: “Pirlo, errori ma non sarebbe da mandare via. Agnelli però…”

I due giornalisti hanno parlato a Radio Dee Jay del futuro della panchina bianconera

A Radio Dee Jay, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni hanno parlato della panchina della Juventus e quindi di Andrea Pirlo e del suo futuro. «Ci penserei a mandarlo via. Quando la Juve ha deciso di puntare su di lui ha fatto una scelta ben precisa. Lecito che commetta degli errori al primo anno. Ma se hai quella visione non puoi cambiare dopo solo un anno», ha sottolineato.

Il direttore del Corriere dello Sport invece ha sottolineato: «Non lo avrei preso, ma una volta che lo hai preso non puoi cambiarlo subito. Ha beccato l'anno più sbagliato, il terzo di Ronaldo, con Dybala in difficoltà. La sensazione è che Agnelli vorrebbe cambiarlo ma magari lasciamo una porticina aperta se dovesse qualificarsi in CL. Magari arriverà una stagione più regolare».