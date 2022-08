Zazzaroni: “Juventus più debole dello scorso anno. Milinkovic quasi impossibile”

Queste le sue considerazioni: "La Juventus tenterà di fare Kostic, magari un attaccante e un centrocampista in prestito. Sarebbe clamoroso se prendessero Milinkovic. In questo momento è molto difficile, quasi impossibile. Per ora è più debole dello scorso anno. Ha tre giocatori in meno, ha perso Pogba, Di Maria può darti 8 gol ma chi ti da 45-50 gol l'anno, solo Vlahovic? Deve rientrare Chiesa e trovare un'altra punta. E' una squadra che sta cambiando".