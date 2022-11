Zazzaroni: “Mi hanno scritto tifosi Juventus terrorizzati dalla Serie B. Penso che…”

"Ieri pomeriggio Agnelli era a un evento legato alle seconde squadre, quindi non si aspettava una cosa del genere. Secondo me sono volati gli stracci all'interno del CdA. Evidentemente c'è una forzatura della Procura e della Consob, e credo che siamo giunti a un punto in cui non potessero fare altro. Tra i tifosi della Juventus c'è il terrore di tornare in Serie B, mi hanno scritto anche dei tifosi bianconeri eccellenti. Non credo si arriverà a questo, visto che si parla di reati amministrativi, quelli che ora vengono contestati. Poi hanno legali molto apprezzati. Vedremo come reagiranno".