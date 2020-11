Zidane: “Hazard e Casemiro? Può succedere, si accetta. Momento positivo per il Real”

Zinedine Zidane, alla vigilia della partita con il Valencia, ha parlato della situazione di Casemiro e Hazard, entrambi positivi al covid19. «Non sono contenti di quello che è successo ma penso che stiano bene emotivamente e fisicamente. Nella difficoltà stanno bene, ho mandato loro un messaggio e poi parlerò con loro. Può succedere e dobbiamo accettarlo. Dobbiamo adattarci anche noi allenatori a questa situazione, dobbiamo comunque continuare avanti con le forze a disposizione. Ci sono cose peggiori, le persone stanno attraversando un momento difficile. È solo un po’ complicato per la formazione. Se sono preoccupato che Hazard possa risentirne psicologicamente? È forte, sa che è un momento delicato ma lo spirito è buono».

Zidane ha anche parlato del momento della sua squadra, in ripresa dopo un periodo di incertezza in CL e campionato: «È un momento positivo per noi. I miei ragazzi, quando li metti in una situazione complicata e difficile, la portano avanti. Ci sono partite complicate ed è umano: vedo i miei giocatori molto impegnati e desiderosi di fare bene, anche se a volte non viene fuori. Dobbiamo continuare su questa linea e credo in tutti i miei giocatori».

(Fonte: sport.es)