Zidane: “Real non farà mercato, non voglio nessuno”. Ma nel 2021 è assalto a 3 top

“Non voglio altri giocatori, ne abbiamo già parlato con la società. Sono contento della rosa che ho. Siamo quelli che siamo e cercheremo di fare una buona stagione”. Nel post-partita di Siviglia, Zinedine Zidane chiude una volta per tutte il mercato in entrato del Real Madrid. I blancos resteranno dunque spettatori nell’ultima settimana e opereranno solo in uscita. Del resto, un po’ per una questione economica, un po’ per non rompere gli equilibri nello spogliatoio, alla Casa Blanca preferiscono così.

L’idea e’ di concentrarsi sull’estate 2021 quando invece il Real potrebbe partire all’assalto di stelle come Mbappe’, Haaland e Camavinga