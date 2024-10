"Nelle ultime 21 partite giocate tra Milan e nazionale del Portogallo Leao ha segnato 1 gol. Avete capito bene: uno". I numeri difficilmente sbagliano e se li immaginiamo come una fotografia, quella di Leao è uno scatto sbiadito e triste. Ziliani prosegue: "Il Milan non ha bisogno di Leao: ha bisogno di Pulisic. E di Maignan. E persino di Gabbia. Così come avrebbe ancora bisogno di Tonali, di Kessie e persino di Giroud che non solo come centravanti vale più di Morata e Abraham messi assieme, ma era (è) un uomo vero, che avrebbe continuato a dare l’esempio su come ci si comporta, in campo e fuori. Che il Milan per la sesta stagione consecutiva si ritrovi ancora avviluppato e imprigionato nella ragnatela di Leao è ridicolo. Come ridicola è la clausola da 175 milioni fissata per scoraggiare l’avvicinamento al giocatore di club pretendenti. Fossi in Red Bird, la ridurrei a 17,5". Leao che, al fischio finale di Milan-Bruges, non solo non raggiunge i compagni per festeggiare in campo ma si allontana triste e solitario, non fa che confermare il suo essere un corpo estraneo rispetto alla squadra e al gruppo. Secondo Ziliani, non solo inutile ma anche dannoso.