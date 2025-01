"C'è un provvedimento preso dal collegio del codice etico che obbliga ad intervenire immediatamente. Il falconiere non doveva fare queste cose anche perché è uno che va nelle scuole dove ci sono bambini di 9-10 anni. Se fai il falconiere e porti l'aquila, non vai a dire in giro che devi eiaculare due volte al giorno. Altrimenti non fai il rappresentante della Lazio ma del casino". Dai microfoni di 'La Zanzara' su Radio 24, il presidente della Lazio Claudio Lotito, ancora nel pieno della 'bufera' dopo la foto della protesi peniena pubblicata su X da Juan Bernabé, fa il punto della situazione e ribadisce le ragioni che lo hanno portato alla decisione di licenziare il falconiere spagnolo. "Questo ha fatto un danno, la Lazio è una società quotata in borsa e io sono un socio di maggioranza - dice ancora Lotito -, ma ci sono una serie di organismi preposti al controllo. Se facessi una violazione delle norme sportive non ci sarebbe perdono".