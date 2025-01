Il nome di Keita Baldè è finito pesantemente sotto i riflettori negli ultimi mesi a causa di un'immagine diffusa da Mauro Icardi, che proveniva dalle telecamere di casa e che attestava l'infedeltà ormai ex moglie Wanda Nara. Non ci sarebbero solo le immagini di Keita e Wanda ripresi dalle telecamere di sicurezza, ma anche un video in cui i due ballano e fanno tendenza su Tiktok. Possiamo dire che i due argentini non solo continuano a farsi una spietata guerra mediatica, ma coinvolgono - quando capita - anche terze persone.