Continua la tensione mediatica tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Giorni fa era stata l'argentina a pubblicare alcuni estratti delle sue chat con l'ex giocatore dell'Inter. L'argentino alternava momenti nei quali implorava la ex moglie di tornare a lottare per la loro coppia e per la loro famiglia a momenti ostili e aggressivi, nei quali insultava le persone che le stanno intorno ora. Da quando i due si sono separati non passa giorno senza un nuovo aggiornamento sulla loro guerra personale.