Su 5 gol in campionato di Lautaro, 4 sono stati decisivi e hanno portato 9 punti. L'argentino è stato per 3 volte game winner (doppietta contro l'Udinese, gol decisivi contro Verona e Roma), così come Pinamonti, Adams, Thauvin, Zaccagni, Lukaku, Di Lorenzo e Lookman. Ma non c'è nessun altro giocatore di Serie A che ha fatto meglio di questi otto calciatori in Serie A e quindi anche del capitano interista. Che non segnerà come in passato ma che, quando segna, è sempre decisivo e determinante. Se l'Inter è in piena lotta per lo scudetto e non ha perso per strada altri punti preziosi è anche per la firma del Toro. Che non vede l'ora di tornare a graffiare come ha fatto negli anni precedenti.