«Complimenti a Fabregas e al Como, ha qualità a macchia di leopardo, qualcuno a volte stecca ma per tutta la partita la squadra ha giocato la palla e non ha permesso all'Inter di fare ripartenze veloci, di fare il suo gioco. Nerazzurri in difficoltà: hanno vinto e ai punti sicuramente hanno meritato ma non in maniera così eclatante». Così Aldo Serena a Skysport ha analizzato la vittoria della formazione di Inzaghi, in campionato, contro la squadra lombarda.

«Lautaro? Cresce il suo desiderio di fare gol. E ha queste decisioni di andare in autonomia senza vedere il compagno più vicino di chi ha sempre fatto gol e il gol gli manca. Sicuramente dice di giocare per i compagni. Adesso voglio vedere Thuram dargli una mano, una mano seria, più dell'abbraccio dopo il gol. Dagli qualche assist, quando andava sul fondo e la metteva in mezzo coi tempi giusti per l'argentino. Adesso il francese è lievitato, vede la porta, ne approfitta. Ha capito che la gioia di diventare bomber e capocannoniere e riferimento in attacco per i compagni è enorme. Ma deve essere altruista come lo era un tempo. Per quanto riguarda l'argentino quando sei riferimento, bomber e ti vedi in condizione come questa tenere cuore caldo e mente lucida non è semplice», ha sottolineato l'ex attaccante nerazzurro.