L'ex giocatore di Cagliari, Roma e Inter, Radja Nainggolan è stato rilasciato dalle autorità belghe ed è ora in libertà vigilata e non può lasciare il Belgio. Questa la decisione del gip dopo il doppio interrogatorio al centrocampista, arrestato ieri nell'ambito di un'indagine sul traffico internazionale di droga.

"Radja spera di potersi lasciare rapidamente tutto alle spalle e tornare a giocare a calcio", ha spiegato ai media belgi l'avvocato del giocatore, Omar Souidi. "Non è stato accusato di traffico di droga o riciclaggio di denaro, ma come membro di un'organizzazione criminale. Tuttavia confidiamo che ulteriori indagini dimostreranno che non ha colpe. Radja Nainggolan non è un criminale della droga"., ha sottolineato il legale.