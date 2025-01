Con Tajon Buchanan verso il Villarreal e Tomas Palacios al Monza, l'Inter è alla ricerca di un esterno. Il nome più caldo in queste ore è quello di Nicola Zalewski . Il giocatore della Roma, che ha un contratto in scadenza a giugno 2025, ha rifiutato il Marsiglia, il suo obiettivo è vestire la maglia nerazzurra. I tifosi hanno espresso qualche perplessità guardando la stagione fin qui negativa del polacco. A dar manforte ai sostenitori nerazzurri, sono le parole di Robert Lewandowski. Lo scorso settembre, al termine della gara tra Polonia-Scozia, l'attaccante del Barcellona aveva speso belle parole nei confronti dell'esterno.

"Ci vuole coraggio e una grande mentalità per decidere una partita come questa, che stavamo pareggiando dopo l’incredibile rimonta degli scozzesi. L’atteggiamento di Nicola dimostra che sta acquisendo fiducia in se stesso e sta diventando una figura sempre più centrale nella nazionale. È un giocatore fantastico per la squadra, e Zalewski è ormai un elemento fondamentale del gruppo".