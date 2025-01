Romano – Zalewski, no al Marsiglia: vuole l’Inter. Formula, cifre e dettagli

Nicola Zalewski vuole l’Inter: l'esterno ha detto no al Marsiglia, racconta l’esperto di mercato Fabrizio Romano

Trattative in corso per arrivare a un accordo con la Roma e poi passare all’Inter in prestito con diritto di riscatto a circa 6/7 milioni di euro.