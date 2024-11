Nel corso del primo tempo del Bentegodi, Francesco Acerbi ha accusato un problema muscolare: in campo de Vrij

Brutte notizie per l'Inter di Simone Inzaghi a Verona. Nel corso del primo tempo del Bentegodi, infatti, prima del gol del vantaggio di Joaquin Correa (e del raddoppio di Marcus Thuram), Francesco Acerbi ha accusato un problema muscolare.

Dopo qualche istante in cui ha provato a restare in campo, il difensore nerazzurro è stato poi costretto a chiedere il cambio allo stesso Inzaghi, che ha poi inserito de Vrij. Dall'Inter fanno sapere che Acerbi è stato sostituito a causa di una contrattura ai flessori della coscia destra, non quella interessata dal precedente problema.