Mentre l'Inter si prepara per la sfida di Champions League contro lo Young Boys, ad Appiano Gentile proseguono i lavori dei calciatori infortunati. Tuttosport fa il punto della situazione su Acerbi e Calhanoglu: "Francesco Acerbi, oltre a saltare la sfida di questa sera contro lo Young Boys, non ci sarà nemmeno contro la Juventus. Sebbene infatti l'infortunio subito dal calciatore non sia particolarmente grave - un'elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra – il difensore non recupererà in tempo per il derby d'Italia contro i bianconeri. L'ex Lazio potrebbe infatti rientrare tra i convocati per l'impegno infrasettimanale contro l'Empoli, ma visto il calendario dei nerazzurri e la giusta massima cautela dello staff di Simone Inzaghi, pare più probabile che il centrale possa essere davvero abile e arruolabile, almeno per partire dal 1', contro il Venezia".