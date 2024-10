Intervenuto ai microfoni di Prime, Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato così verso la partita di questa sera contro lo Young Boys in Champions League: "Si ragiona partita per partita, abbiamo fatto una buona partita domenica vincendo su un campo difficile: ora siamo qui in Champions, ci saranno delle insidie perché troviamo un campo sintetico con una squadra che l'anno scorso ha vinto il campionato, è in salute.