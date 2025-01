"Ad esempio, ormai è tornato in gruppo Francesco Acerbi e verrà fatto un tentativo per portarlo in panchina mercoledì per rimpinguare un reparto in cui ieri si è rivisto Benji Pavard. Contro il Bologna potrebbe rimettere piede in campo pure Hakan Calhanoglu. Il turco si era fermato nel mezzo della finale col Milan per un’elongazione agli adduttori della coscia destra, ma già prima di ieri stava discretamente. Si è solo deciso di non rischiarlo, anche per dare fiducia a un Asllani tramortito dalle critiche post-Milan", aggiunge Gazzetta.